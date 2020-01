София Кенин е първата финалистка в Мелбърн

21-годишната американка София Кенин е първата финалистка на Откритото първенство на Австралия. Тя поднесе сензацията, след като победи световната номер 1 и местна любимка Ашли Барти със 7:6 (6), 7:5 и ще спори за трофея с победителката от двубоя между Симона Халеп и Гарбине Мугуруса. Мачът се изигра при много тежки условия, като термометрите показваха температура от 39 градуса.

