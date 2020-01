Матиас Майер ще пропусне стартовете в Германия

Hallo Leute. Heute habe ich leider SCHLECHTE NACHRICHTEN für euch. Ich habe mir während der sehr anstrengenden letzten Woche eine schwere Grippe eingefangen. Nach intensiven Gesprächen mit meinen Ärzten sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich besser ist wenn ich diese Woche keinen Sport mache. Das bedeutet für mich, dass ich Garmisch leider auslassen muss. Komme dann aber bestimmt wieder zurück. •••• =guteBesserung : @jfkfeichter

