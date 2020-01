Тийм: Рафа е един от най-великите, трябва ти и малко късмет, за да го победиш

“В първия сет имах достатъчно късмет да направя рибрейк за 4:5, защото той сервираше за частта. Във втория сет ситуацията беше същата, само че той ме проби малко по-рано. И в двата тайбрека играх много добре. Мисля, че мачът като цяло беше на много добро ниво. Мисля, че и двамата бяхме в страхотна форма. Вече бяхме изиграли един епичен мач в Ню Йорк преди 2 години, а днес чувствах, че имам късмет в правилните моменти. Мрежата наистина беше на моя страна. Но имаш нужда от това, защото той е един от най-великите за всички времена, една от най-големите легенди, които този спорт е имал, така че ти трябва и малко късмет, за да го победиш.

