На наградите "Оскар" ще бъде почетена паметта на Коби Брайънт

На церемонията по раздаването на наградите "Оскар" на 9 февруари ще бъде почетена паметта на трагично загиналата баскетболна суперзвезда Коби Брайънт, съобщи сп."Холивуд рипортър".

One name. One icon. One legacy.



