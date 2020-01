НБА Играчи в НБА масово започнаха да сменят номерата си в знак на уважение към Коби Брайънт 29 януари 2020 | 15:33 0



копирано

Редица играчи са изявили желание да освободят номерата 8 и 24, с които се състезават в момента в НБА в знак на уважение към легендата на лигата Коби Брайънт, който загина трагично в неделя на 41-годишна възраст. Сред баскетболистите вече активно се обсъжда идеята номер 8 и номер 24 да се извадят от употреба, като това да важи за всички 30 отбора в лигата. До момента това офиално е сторил единствено тимът на Лос Анджелис Лейкърс, за който Брайънт игра през цялата си 20-годишна професионална кариера. В първите си 10 сезона в НБА той носи потника с номер 8, след което го смени с този с номер 24. Shaq reflects on Kobe.



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/BXgDiJ1L0u — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2020 Гардът на Бруклин Нетс Спенсър Динуиди първи пожела подобна промяна и ще остави номер 8, за да доиграе сезона с номер 26. Терънс Рос от Орландо Меджик оставя осмицата и се връща към предишния си номер 31, а Монтрезл Харел от Лос Анджелис Клипърс оставя номер 8 и продължава с номер 11. Kemba Walker will continue to wear the same number to pay tribute to Kobe Bryant. 8#Celtics pic.twitter.com/ooJMSiUoJn — Celtics Nation (@CelticsNationCP) January 29, 2020 Гардът на Филаделфия 76ърс Жаир Смит повече няма да носи номер 8. Той ще носи номер 5 на гърба си. До момента Националната баскетболна асоциация не е вадила от употреба номера на даден играч. Подобен случай обаче има в Националната хокейна лига, където номер 99 е изваден от употреба в чест на великия Уейн Грецки. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 634

1