Ударно завръщане и олимпийски норматив за Чопра

Индийският състезател в хвърлянето на копие Нийра Чопра направи ударно завръщане след лекувана контузия на лакътя. Чопра покри олимпийския норматив за Токио, след като постигна резултат от 87.86 метра на състезание в Република Южна Африка. От Индийската атлетическа федерация уточниха, че състезанието в Южна Африка е от международен характер и резултатът ще бъде зачетен като покрит норматив за Игрите в Япония. Neeraj Chopra qualified for #tokyo2020 @Neeraj_chopra1 qualified for Tokyo 2020 Olympics with a throw of 87.86m in southafrica today.



Congratulations @Neeraj_chopra1 #ProudMoment #javelinthrow pic.twitter.com/AJaiD8oG5x — INDIAN ATHLETES (@indian_athletes) January 28, 2020 Последното голямо състезание на Чопра беше на Азиатските игри в Джакарта през 2018 г., където той спечели златния медал с национален рекорд от 88.06 метра. Welcome Back Champ!

87.86m is just a start now...go on@Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/dedSKcLRNZ — Athletics Federation of India (@afiindia) January 28, 2020 Контузия в лакътя обаче лиши индийския атлет от възможността да се състезава през по-голямата част от 2019 г. Очакваше се той да участва на националния открит атлетически шампионат през миналата година, но Индийската атлетическа федерация взе решение да му даде повече време за въстановяване.



