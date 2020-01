Тенис Вдъхновен Тийм изхвърли Надал от Australian Open 29 януари 2020 | 15:00 - Обновена 0



копирано

Доминик Тийм сложи край на участието на Рафаел Надал на тазгодишното издание на Australian Open. Поставеният под №5 австриец надви след страхотна битка световния №1 в последния 1/4-финал със 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6).





С тази голяма победа Тийм за първи път в кариерата си се класира на 1/2-финалите на Откритото първенство на Австралия. 26-годишният австриец се поздрави с петата си победа срещу носителя на 19 титли от “Големия шлем” в мач №14 между двамата. Това е и първа победа на Тийм срещу Надал на турнир от “Големия шлем”. A photo AND a handshake?



What a highlight for this lucky kid!#AO2020 | #AusOpen | @RafaelNadal |@ThiemDomi pic.twitter.com/qWNLCjtzKH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 Австриецът заложи на агресивна и смела игра срещу Надал, което в крайна сметка му донесе успех. Всеки от четирите сета бе изпълнен с напрегнати и драматични моменти, но и в трите тайбрека, които двамата изиграха днес, Тийм успя да надделее. Така той достигна до фазата на последните четирима, като за място на финала ще спори с поставения под №7 Александър Зверев. Германецът по-рано днес надигра в четири сета шампиона от 2014 година Стан Вавринка (Швейцария). Haaaaave you met @Melbourne? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QsN7zAy1OU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020





Австриецът заби 14 аса днес - с 3 повече от Надал. 33-годишният испанец направи 49 уинъра - точно колкото непредизвикани грешки допусна Тийм. Надал направи 33 непредизвикани грешки, но рискуващият Тийм пласира 65 печеливши удара в полето на противника си по пътя към победата, дошла след 4 часа и 10 минути битка на “Род Лейвър Арина”.

ПЪРВИ СЕТ

Първият сет продължи над 1 час и бе изключително оспорван. Първата точка за пробив в мача се откри пред Тийм - при 30:40 в петия гейм, но Надал се измъкна. Именно испанецът стана автор на първия брейк в двубоя и то в ключов момент - за 5:3. Левичарят от Манакор обаче не успя да сложи край на първата част с помощта на собствения начален удар, въпреки че при 40:30 имаше сетбол. Тийм успя да върне пробива, а след това изравни резултата - 5:5.

Third times a charm



On his third attempt, @ThiemDomi breaks the world No.1 straight back to get the opening set back on serve at 4-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/n6CKYfFe73 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 В крайна сметка първият сет трябваше да бъде решен в тайбрек и в него Тийм бе по-увереният играч. Австриецът обърна резултата от 0:2 до 4:2 в своя полза и играеше вдъхновено. Надал изигра силна точка за 3:4, но страхотен уинър от ретур доближи Тийм до спечелването на първата част и със 7:3 австриецът сложи край на откриващия сет в този сблъсък.





Първият сет продължи над 1 час и бе изключително оспорван. Първата точка за пробив в мача се откри пред Тийм - при 30:40 в петия гейм, но Надал се измъкна. Именно испанецът стана автор на първия брейк в двубоя и то в ключов момент - за 5:3. Левичарят от Манакор обаче не успя да сложи край на първата част с помощта на собствения начален удар, въпреки че при 40:30 имаше сетбол. Тийм успя да върне пробива, а след това изравни резултата - 5:5.В крайна сметка първият сет трябваше да бъде решен в тайбрек и в него Тийм бе по-увереният играч. Австриецът обърна резултата от 0:2 до 4:2 в своя полза и играеше вдъхновено. Надал изигра силна точка за 3:4, но страхотен уинър от ретур доближи Тийм до спечелването на първата част и със 7:3 австриецът сложи край на откриващия сет в този сблъсък.

ВТОРИ СЕТ

Вторият сет също предложи много емоции на зрителите и пак трябваше да бъде решен след изиграването на тайбрек. Преди това обаче Надал отново, както и в първия сет, първи реализира пробив - в петия гейм, при това на нула. Надал го затвърди за аванс от 4:2, но Тийм бързо го върна и излезе напред в резултата при 5:4. При 6:5 за австриеца сервиращият Надал трябваше да спасява сетбол - 30:40. Надал не трепна и заложи на изпитаната левичарска комбинация - сервис, изтласкващ съперника от корта и след това убийствен форхенд по правата.

A double fault off Thiem's racquet hands @RafaelNadal a break in the second.



The top seed leads 3-2, after dropping the opening set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lK6Sfi3pyp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 Надал се добра до тайбрека, но той започна кошмарно за испанеца, който във втората точка направи неочаквана грешка на мрежата, а Тийм поведе с 4:0 и изглеждаше съвсем близо до аванс от 2:0 сета. Надал обаче изобщо не смяташе да се предава и изравни резултата - 4:4. Последва важна точка, при която Тийм запази самообладание и с контролирана агресия прекъсна серията на испанеца - 5:4. При следващата точка Надал реши да опита къса топка, но това му изигра лоша шега и позволи на Тийм да се сдобие с два поредни сетбола при 6:4. Още в следващата точка мрежата се намеси в полза на австриеца, като затрудни максимално Надал и Тийм се възползва по най-добрия начин - 7:4, сет и сериозна крачка на петия в схемата към голяма победа. Вторият сет също предложи много емоции на зрителите и пак трябваше да бъде решен след изиграването на тайбрек. Преди това обаче Надал отново, както и в първия сет, първи реализира пробив - в петия гейм, при това на нула. Надал го затвърди за аванс от 4:2, но Тийм бързо го върна и излезе напред в резултата при 5:4. При 6:5 за австриеца сервиращият Надал трябваше да спасява сетбол - 30:40. Надал не трепна и заложи на изпитаната левичарска комбинация - сервис, изтласкващ съперника от корта и след това убийствен форхенд по правата.Надал се добра до тайбрека, но той започна кошмарно за испанеца, който във втората точка направи неочаквана грешка на мрежата, а Тийм поведе с 4:0 и изглеждаше съвсем близо до аванс от 2:0 сета. Надал обаче изобщо не смяташе да се предава и изравни резултата - 4:4. Последва важна точка, при която Тийм запази самообладание и с контролирана агресия прекъсна серията на испанеца - 5:4. При следващата точка Надал реши да опита къса топка, но това му изигра лоша шега и позволи на Тийм да се сдобие с два поредни сетбола при 6:4. Още в следващата точка мрежата се намеси в полза на австриеца, като затрудни максимално Надал и Тийм се възползва по най-добрия начин - 7:4, сет и сериозна крачка на петия в схемата към голяма победа. Hey @stevesmith49,



Need an extra fielder? We know someone #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NJMmH6NoDO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 ТРЕТИ СЕТ

В третия сет и двамата тенисисти печелеха безпроблемно геймовете, в които сервираха. Така се стигна до 5:4 за Надал, а Тийм сервираше за оставане в сета. Тук се стигна и до първите две точки за пробив в частта - 15:40. Австриецът отрази първия брейкпойнт, но при втория не издържа и носителят на 19 титли от “Големия шлем” взе сета, връщайки се в мача. Never Count The World No.1 Out @RafaelNadal breaks Dominic Thiem on his second opportunity to take the third set 6-4.



Thiem leads two sets to one.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lsQxcgfDZT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 ЧЕТВЪРТИ СЕТ

Началото на четвъртия сет не беше лесно за Тийм, който трябваше да се измъква от 15:40 в първия си сервис-гейм в тази част. Австриецът се измъкна, а веднага след това успя да притисне сервиращия Надал. При 30:40 Тийм си извоюва точка за пробив и след кошмарен форхенд на Надал брейкът бе факт. Австриецът поддържаше аванса си от един пробив до 5:4, когато трябваше да сервира за място на полуфиналите. Напрежението явно му дойде повече на Тийм в този момент, а Надал за пореден път показа шампионски характер, изравни за 5:5 и се върна в мача в последния момент.

Edging closer.@ThiemDomi holds for a 4-2 lead over Nadal in the fourth set.



The Austrian is eight points away from his first ever #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/RhhJl2B4NG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 В следващите два гейма пробиви нямаше и това означаваше нов тайбрек. В него първите 5 точки бяха мини-пробиви. Тийм бе първият, който взе точка на свой сервис и това му позволи да поведе с 5:2, доближавайки го на 2 точки от победата. Надал запази интригата, съкращавайки прединаната на противника си на 4:5. При 6:4 Тийм имаше два поредни мачбола. При първия той вкара хубав сервис и получи удобна топка, но заби форхенда си в мрежата. Началото на четвъртия сет не беше лесно за Тийм, който трябваше да се измъква от 15:40 в първия си сервис-гейм в тази част. Австриецът се измъкна, а веднага след това успя да притисне сервиращия Надал. При 30:40 Тийм си извоюва точка за пробив и след кошмарен форхенд на Надал брейкът бе факт. Австриецът поддържаше аванса си от един пробив до 5:4, когато трябваше да сервира за място на полуфиналите. Напрежението явно му дойде повече на Тийм в този момент, а Надал за пореден път показа шампионски характер, изравни за 5:5 и се върна в мача в последния момент.В следващите два гейма пробиви нямаше и това означаваше нов тайбрек. В него първите 5 точки бяха мини-пробиви. Тийм бе първият, който взе точка на свой сервис и това му позволи да поведе с 5:2, доближавайки го на 2 точки от победата. Надал запази интригата, съкращавайки прединаната на противника си на 4:5. При 6:4 Тийм имаше два поредни мачбола. При първия той вкара хубав сервис и получи удобна топка, но заби форхенда си в мрежата. Did someone order another tiebreak?@ThiemDomi levels the fourth set at 6-6 in his attempt to close out this quarterfinal match against Rafael Nadal.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/gHpP1sdRQW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 При следващата точка Надал бе напът да допусне ужасяваща грешка, но системата за видеоповторения “Ястребово око” показа, че прехвърлящият удар на Тийм все пак е излязъл в аут и испанецът можеше да си отдъхне - 6:6.





При следващата точка Тийм се пребори за трети мачбол след страхотен минаващ удар, при който топката облиза горния край на мрежата и профуча покрай безпомощния Надал. Следващата точка се оказа и порследна в мача. Надал имаше шанс да изравни за 7:7 и заложи на форхенд по правата, но топката се спря в мрежата и този емоционален мач приключи с най-добрия резултат на Тийм в кариерата му на турнира от “Големия шлем” в Мелбърн. THIEM's Time To !



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 7355 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2