Федерер бе глобен с 3000 долара

Федерер е използвал псувни и това е било докладвано от страничен съдия на съдията на стола Маряна Вельович, а тя го “дари” с предупреждение. Швейцарецът заяви, че е ругал на “смесени езици”.

Stunning tennis umpire Marijana Veljovic steals show in Federer Australian Open match… and even Bouchard is in love – The Sun https://t.co/dhQ4IVWaCj pic.twitter.com/TEKS2eUR4g — #todayheadline (@TodayHeadline42) January 29, 2020

