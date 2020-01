НБА Девин Букър влезе в историята и наказа Далас, Ейтън също с голям мач за Сънс 29 януари 2020 | 11:42 - Обновена 0



The year is 20(wins)20! #RisePHX pic.twitter.com/S70xx9lILA — Phoenix Suns (@Suns) January 29, 2020 Букър отбеляза 20 от 32-те си точки в третата четвърт, която се оказа решаваща, след като в нея Финикс разпердушини Далас с 48:22. Букър вече има 20 мача с 30 или повече точки този сезон и очаква да разбере дали ще попадне сред резервите в предстоящия Мач на звездите.



С мача срещу Маверикс Девин Букър записа името си в историята, ставайки едва четвъртият най-млад баскетболист (23 години, 90 дни) със 7000 отбелязани точки в НБА. Пред него в тази класация са само ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Кармело Антъни.

Okay this just isn't fair...



Another 30+ point night for @DevinBook! pic.twitter.com/7FuyysDqmk — Phoenix Suns (@Suns) January 29, 2020 Маверикс играха втори мач за два дни, а новопривлеченият център Уили Коули-Стайн, дошъл от Голдън Стейт Уориърс, дебютира за водения от Рик Карлайл тим, като записа 4 точки, 3 борби, 2 откраднати топки и 1 асистенция за 12 минути игра.



