Италия Ювентус предлага нов договор на Матюиди 29 януари 2020 | 11:34 0



Един от факторите Юве да има желание Матюиди да остане за по-дълго на "Алианц Стейдиъм" е сънародникът му Адриен Рабио, който бе привлечен миналото лято от ПСЖ, но не оправда очаквания. Ръководството на шампиона на Италия обаче се надява да се разбере с представителите на опитния полузащитник за по-ниска заплата от настоящата му, която е 3,5 милиона евро на сезон.



Blaise Matuidi is all set to renew his contract until June 2021. His current contract expires by the end of this season. #JuveMercato #JuveIndia pic.twitter.com/9rtBYErJGu — Juventus Official Fan Club India (@JuventusIndia) January 29, 2020

Ювентус планира да предложи нов договор на Блес Матюиди, твърди "Тутоспорт". Французинът има контракт с "бианконерите" до края на сезона. Клубът е решил да задържи 32-годишния халф и вече е започнал преговори за удължаване на договора му.

Един от факторите Юве да има желание Матюиди да остане за по-дълго на "Алианц Стейдиъм" е сънародникът му Адриен Рабио, който бе привлечен миналото лято от ПСЖ, но не оправда очаквания. Ръководството на шампиона на Италия обаче се надява да се разбере с представителите на опитния полузащитник за по-ниска заплата от настоящата му, която е 3,5 милиона евро на сезон.

Матюиди пристигна в Торино през 2017 г. от Пари Сен Жермен и от тогава е играл в 114 мача за клуба.



