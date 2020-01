Бейзбол Световната класика увеличава участниците от 16 на 20 през 2021 г. 29 януари 2020 | 10:05 0



Мястото си във финалния турнир автоматично запазват всички 16 страни, участвали в Световната класика '17. Това са шампионът САЩ, подгласникът Пуерто Рико, бронзовият медалист Япония, четвъртият Нидерландия и попълнилите крайното класиране Доминиканска република, Израел, Куба, Венецуела, Австралия, Корея, Колумбия, Италия, Мексико, Тайван, Канада и Китай.



World Baseball Classic to expand from 16 to 20 nations as March Qualifiers announced



https://t.co/7IS0IpTafC @WBCBaseball pic.twitter.com/2gnUMpWP73 — WBSC (@WBSC) January 28, 2020

За останалите четири места ще се борят 12 държави, чиито отбори са разделени поравно в две квалификационни групи. От WBSC обявиха, че и двете пресявки ще се проведат през март 2020 г. в Тусон (САЩ), в навечерието на новия сезон в МЛБ.



ГРУПА 1

ГРУПА 2

12-17 март

20-25 март

Бразилия

Великобритания Германия Испания Никарагуа Нова Зеландия Пакистан Панама Франция Филипини Южна Африка Чехия



Форматът предвижда шестте тима от всеки поток да играят в модифицирана схема на двойна елиминация и двата най-добри да се класират за Световната класика '21. Всички двубои ще се проведат на ст. "Кайно Ветеранс Мемориал", използван в миналото от Аризона Дайъмъндбекс и Чикаго Уайт Сокс за мачове от пролетните тренировки в МЛБ.



Details have been announced for the Qualifying Round of the 2021 @WBCBaseball, scheduled for March 10-26, 2020 at Kino Sports Complex in Tucson, Arizona. pic.twitter.com/UDPts9Wlg9 — MLB Communications (@MLB_PR) January 28, 2020

"Развълнувани сме, че ще доведем квалификациите за Световната бейзболна класика в Тусон, Аризона – заяви Джим Смол, старши вицепрезидент на Мейджър лийг. – Искаме да благодарим на нашите домакини от "Кайно Спортс Комплекс" и на WBSC за тяхната подкрепа на усилията ни да популяризираме играта по света."



Президентът на световната бейзболна и софтболна конфедерация Рикардо Фракари пък заяви: "WBSC е изключително радостна, че укрепва връзката си с МЛБ и асоциацията на играчите чрез разширяването на Световната бейзболна класика, която ще даде поле за изява на още повече от нашите национални федерации. Ние аплодираме МЛБ и нейните състезатели за усилията им и за споделената визия за глобализиране на тази велика игра."



