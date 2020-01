Мугуруса проби на полуфиналите на Откритото на Австралия

Испанката Гарбине Мугуруса се класира на 1/2-финалите на първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. В четвъртфинален сблъсък бившата номер 1 в света срази рускинята Анастасия Павлюченкова със 7:5, 6:3 за 95 минути игра на "Род Лейвър Арена" и достигна първия си полуфинал в Мелбърн.

Съперничка на Мугуруса в битката за място на финала ще бъде румънката Симона Халеп, която с лекота преодоля естонката Анет Контавейт с 6:1, 6:1.

