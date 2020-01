Тенис Симона Халеп даде само два гейма по пътя към 1/2-финалите в Мелбърн 29 януари 2020 | 03:15 0



Двукратната шампионка от „Големия шлем“ и финалистка от 2018 година Симона Халеп се нуждаеше от само 54 минути, за да наложи категорично превъзходството си над дебютантката на четвъртфинали на Australian Open Анет Контавейт – 6:1, 6:1. Румънката изигра почти перфектен двубой и наложи името си като фаворит номер 1 в Мелбърн, особено при положение че единствена от четвъртфиналистките не бе загубила сет, а и е с най-голям опит, тъй като това бе 14-о класиране в топ 8 на „Шлем“ за нея. Near Perfect @Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 През 2014-а и 2015-а Халеп не можа да преодолее тази фаза, но през 2018-а постигна най-доброто си засега класиране в Австралия, когато спаси мачболи срещу Лорън Дейвис и Анжелик Кербер по пътя си към финала, където отстъпи на Каролин Вожняцки. Забележителен факт е, че най-дългият мач в Мелбърн тази година за Симона продължи само 97 минути, а ако отново играе по начина, с който срази Контавейт, е трудно да си представим коя опонентка може да я победи. Semifinal Simona!



53 minutes later and @Simona_Halep is into the SF at #AusOpen pic.twitter.com/zgYN4XGxPy — Wilson Tennis (@WilsonTennis) January 29, 2020 Естонката, от своя страна, може да бъде доволна с първото си участие на ¼-финал от „Шлема“, особено при положение че бе спечелила само един двубой от подгряващите тази година, а и в края на 2019-а трябваше да откаже участие на US Open заради болест. Симона Халеп очаква победителката от сблъсъка Гарбине Мугуруса – Анастасия Павлюченкова на полуфиналите на Australian Open 2020. Hard work on the court, time for a credit card work out #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/KeB8aEUj30 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 След два безметежни гейма в полза на сервиращите Контавейт първа допусна пробив, след като беше въвлечена няколко пъти в по-продължителни разигравания с размени на бекхенди и сбърка ключово. Халеп, също така, демонстрира отличните си защита и покритие на ширината на корта, лишавайки опонентката си от някои уинъри. Тактиката на естонката беше правилна – тя се стремеше да завършва бързо точките с търсене на печеливши удари, но няколко пъти изпълнението бе неточно и с непредизвиканите грешки везните се наклониха в полза на Халеп. Румънката затвърди убедително, а при 1:3 изоставане Контавейт отново проведе сервис-гейм, в който не можеше да разчита на първото си подване. Въпреки че се измъкна от 0-40, тя не можа да поддържа интензитета на Халеп от основната линия и стана нейна плячка, като Симона заслужи поздравления за поемането на инициативата в разиграванията, когато имаше брейк-бол. От четвъртия опит тя успя да пробие за втори път и да се откъсне значително в първия сет при 4:1. Двукратната шампионка от „Шлема“ се измъкна от положение да спасява точка за пробив при следващото си подаване, но го направи с чудесен форхенд-уинър по правата. Преди това Контавейт си беше дала шанс с отлични къси диагонали от бекхенд, но в нужните моменти първият сервис на Халеп й носеше повече позитиви от този на опонентката. Румънката проби отново и се възползва от втория си сетбол (с прекрасен форхенд по правата), за да поведе с 6:1 след само 29 минути игра, за да подскаже, че ще оправдае статута си на фаворит. She's fired up @Simona_Halep dazzles as she takes 30 points to Kontaveit's 21 to win the first set 6-1 in 29 minutes.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jTDLMAv1iL — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020 Контавейт бе направила 11 непредизвикани грешки срещу 6 на Халеп, а уинърите бяха 10-7, само че Симона бе спечелила 73% от разиграните точки след неин първи сервис, докато естонката можеше да се похвали самос 43%. Естонката сравнително отдавна бе загубила усещането, че диктува точките, а и целта й да търси линиите не биваше постигана и водеше до грешки. Халеп съвсем започна да се чувства неуязвима, когато проби за 2:0 във втория сет и увеличи поредицата си на осем поредни спечелени гейма. Те станаха десет и единадесет съвсем скоро, след като Контавейт отново не можеше да проведе две поредни качествени точки и редуваше грешка с прецизно агресивно изпълнение. Дори мрежата се намесваше по-често в полза на румънката и при положение че тя се чувстваше доста по-комфортно от основната линия и забиваше по-добри сервиси, не бе чудно, че резултатът не подсказваше интрига. Контавейт спечели подаване на нула за 1:5 и най-накрая прекрати поредицата на Халеп, което й заслужи аплодисменти от феновете по трибуните, но нямаше възможност за нещо повече – румънката завърши с ас и приключи двубоя за само 54 минути. В крайна сметка Симона реализира общо 12 уинъра и направи 10 грешки, а съотношението на опонентката й бе 15-15.

