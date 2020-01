Нов успех за Алберт Попов и кошмар за домакините в нощната класика в Шладминг

Най-добрият българин в техничните дисциплини Алберт Попов за четвърти път през сезона спечели точки в Световната купа по алпийски ски и за четвърти път се вреди в топ 20, този път в класическия нощен слалом в австрийския зимен център Шладминг. Аби даде 26-о време в първия манш и записа пето участие във втори рунд в тази дисциплина през кампанията 2019/20 (във Венген той не финишира във втория манш), а при второто си спускане успя да навакса седем позиции и завърши 19-и.



Той спря хронометрите на 1:44.35 и приключи с 1.98 секунди изоставане от победителя и водач в класирането за малкия кристален глобус Хенрик Кристофершен от Норвегия. Попов спази тенденцията да кара много по-бързо във вторите маншове, като сега на пистата „Планай“ даде пето по сила време във второто си излизане на трасето. Той вече има 67 точки в класирането за малкия кристален глобус в дисциплината и е 28-ми.

Така след успешните представяния във Вал д‘Изер (12-и), Загреб (18-и) и Мадона ди Кампилио (13-и) Алберт добави и Шладминг към колекцията си през настоящата кампания, в която все повече се утвърждава в елита на най-техничната дисциплина. Другият българин в стартовия списък Камен Златков даде 46-о време в първия манш от 72-ма участници.

Домакините от Австрия се надяваха на трети пореден домашен триумф, но Марко Шварц не можа да продължи поредицата на отказалата се легенда Марсел Хиршер, въпреки че спечели по впечатляващ начин първия манш – той имаше аванс от 0.14 секунди пред Кристофершен, нищо че се спусна в момент, когато горната част на пистата бе силно замъглена. Вторият манш се превърна в кошмар за него още в самото начало, когато с груба грешка натрупа пасив от над 5 секунди и в крайна сметка бе дисквалифициран малко преди финала.

