Алберт Попов за пети път ще кара втори манш в слалом от СК през сезона

Най-добрият българин в техничните дисциплини Алберт Попов за пети път през сезона се класира за втория манш в слалом от Световната купа по алпийски ски. Българинът даде 26-о време на пистата “Планай” в австрийския зимен център Шладминг - 53.80, което бе с 2.39 секунди по-бавно от постижението на фаворита на домакините Марко Шварц. Миналият уикенд в Кицбюел той записа пасив от 1.53 спрямо тогавашния лидер след първото спускане Лукас Бротен, но това не се оказа достатъчно за място в топ 30. Най-добрят резултат досега през сезона е 13-а позиция в швейцарския курорт Аделбоден на 12 януари.

Другият българин в стартовия списък - Камен Златков - преодоля трасето за 55.68 секунди (+4.27) и завърши 46-и от 73-ма записани състезатели. Вторият манш е от 21:45 часа българско време.

PLANAI The biggest night show of the whole year is about to go down in Schladming. The crowd will be as big and noisy as usual! Let's goo! #fisalpine

Run 1 at 17.45 CET! pic.twitter.com/4bmqnA4iIu