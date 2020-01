Стадион "Hard Rock" в Маями - арената на Супербоул LIV

Стадион “Hard Rock” в Маями ще бъде домакин на най-голямото спортно събитие в САЩ - Супербоул LIV. Реновираното през 2015-а съоръжение преди четири години получи привилегията да бъде арена на дългоочаквания финал на сезона в НФЛ между Канзас Сити Чийфс и Сан Франциско 49-ърс.

Стадионът е дом на Маями Долфинс и Хъръкейнс, като заслужи домакинството си в конкуренция на Атланта, Ню Орлиънс, Тампа и Лос Анджелис. “Hard Rock” намали капацитета си от 74 000 на 65 000, поставени бяха нови седалки, ВИП зона и четири големи екрана.

We're getting closer... Super Bowl LIV is on the horizon. #GoNiners #ChiefsKingdom



: #SBLIV | Sunday 6:30pm ET on FOX

: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/0X7J7e0kYR