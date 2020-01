Ето кои ще се грижат за шоуто на полувремето на Супербоул LIV

Супербоул LIV е най-чаканото спортно събитие в САЩ през годината и по традиция ще представлява много повече от просто един финал в Националната футболна лига (НФЛ). Организаторите от Маями имаха четири години да се подготвят за този забележителен момент и както винаги, една от най-чаканите новини е свързана с шоуто на полувремето.

Изстрелващата нависоко Даяна Рос е сред легендарните изпълнителки по време на Супербоул, а тази година за забавлението на всички ще се грижат Дженифър Лопес и Шакира. Миналата година тази привилегия получиха Maroon 5 и Big Boi.

Jennifer Lopez, Shakira to Headline 2020 Super Bowl Halftime Show #2020SuperBowlHalftimeShow #SuperBowlLIV pic.twitter.com/LVApb8ekcI

“Откакто видях Даяна Рос да полита в небето по време на шоуто на полувремето, си мечтаех и аз да изпълнявам на това събитие. Сега е още по-специален случай, защото отбелязваме юбилейния 100-тен сезон на НФЛ, а и ще си партнирам с латино приятелка. Нямам търпение да покажем какво могат момичетата на най-голямата сцена в света”, каза Лопес.

Practicing with my new drum set! #SBLIV pic.twitter.com/ZRDZqeADOd