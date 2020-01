Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) на 2 гейма от 1/4-финал в Европа (видео + снимки)

View this post on Instagram

НОВОСИБИРСКИЙ «ЛОКОМОТИВ» ОБЫГРАЛ «ДРАИСМА ДИНАМО» В ПЕРВОМ МАТЧЕ 1/8 ФИНАЛА КУБКА ЕКВ Сегодня, в рамках 1/8 Кубка ЕКВ на домашней площадке, новосибирский «Локомотив» в трёх партиях обыграл нидерландский "Драисма Динамо" Ответный матч пройдёт в Апельдорне 13 февраля. Команде Пламена Константинова для выхода в следующий раунд достаточно будет выиграть два сета. #КубокЕКВ #Первый #матч #Локомотив #Новосибирск #Россия #ДрайсмаДинамо #Апельдорн #Голландия

