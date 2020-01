НБА MакГрейди шокира: Коби казваше, че иска да умре млад 28 януари 2020 | 15:50 - Обновена 0



"[Kobe Bryant] used to say all the time 'I want to die young'...'I want to be immortalized'...'I want my career to be better than Michael Jordan's' and I used to just think he was so crazy for saying that."

-Tracy McGrady on The Jump pic.twitter.com/hVRXa4RIRV — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 27, 2020

“Знам, че звучи налудничаво, но Коби говореше за това. Редовно казваше, че иска да умре млад. Казваше “Искам да умра млад, искам да бъда обезсмъртен. Искам по-добра кариера от тази на Майкъл Джордан и искам да умра млад”. А аз си мислех, че е ненормално да говори подобни неща”, каза МакГрейди пред ESPN. Както той, така и Брайънт, влязоха в НБА директно от гимназиите си, без да играят в колеж.

Watching Tracy McGrady and Kobe Bryant play basketball are childhood highlights for me. Will never forget it. Formed my hoops identity trying to copy those two. pic.twitter.com/BdLDM8Grrn — J.R. Turner (@J_Turner_25) January 27, 2020 Разбира се, тези негови думи бяха доста преди да има деца. Убеден съм, че след като се посвети на семейството си, мислите му не са били такива", добави още Т-Мак. Трейси МакГрейди бе един от най-добрите реализатори в НБА, при това в епоха, която бе доминиран от Коби Брайънт. Бившият играч на Торонто, Орландо, Хюстън, Ню Йорк, Детройт, Атланта и Сан Антонио се върна назад в спомените си, след като Брайънт загина в катастрофа с хеликоптер в неделя в Калифорния.

