Подгряването за Супербоул LIV започна в памет на Коби Брайънт

Откриващата вечер на седмицата на Супербоул LIV в САЩ обикновено е пищна церемония, маркираща началото на забележителното подгряване за най-голямото и най-чакано спортно събитие в Северна Америка. Тази година обаче ситуацията не беше такава. Шоуто в понеделник започна с почит към загиналата легенда Коби Брайънт, а "Хард рок стейдиъм" бе осветен в златно и лилаво.

“Ужасно е, много тъжно. Той означаваше много за този свят и остави позитивна следа. Не мога да опиша влиянието му върху мен и върху много други. Сигурен съм, че би искал от мен в този момент да се събера и да опитам да спечеля Супербоул в негова памет. Бях съкрушен, когато научих, бях истинска дупка. Тогава се сетих какво би ме посъветвал - да играя в негова чест и да спечеля в негово име. “Мамба манталитет”-ът ще продължи да живее”, каза корнърбекът на Сан Франциско 49-ърс Ричард Шърман.

Before Super Bowl LIV Opening Night, we took a moment to honor @Lakers legend Kobe Bryant, his daughter Gianna, and those who lost their lives in yesterday's helicopter crash. pic.twitter.com/3Jz9ZC5vCT