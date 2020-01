Джокович се разплака, говорейки за Коби (видео)

“Не зная какво можем да кажем. Това беше толкова изненадващо. Той беше един от най-великите спортисти за всички времена. Бе вдъхновение за мен самия и за много, много други по света. Имах щастието да имам лични отношения с него през последните 10 години и когато съм се нуждаел от съвет и подкрепа, той беше до мен. Той беше мой ментор, мой приятел и сърцето ми се къса от това, което се случи с него и дъщеря му”, сподели Джокович със сълзи на очи.

В същото време Джокович се извини на Раонич и тенис феновете за медицинския таймаут, който взе при 4:4 в третия сет, обяснявайки, че наистина му е било наложително да действа по този начин в този момент.

Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и седемкратен шампион на Australian Open Новак Джокович не скри скръбта си заради трагедията с баскетболната легенда Коби Брайънт. Това се случи след края на 1/4-финалния мач на световния №2 в Мелбърн срещу канадеца Милош Раонич. 32-годишният сърбин се справи в три сета (6:4, 6:4, 7:6) с противника си и на 1/2-финалите ще срещне Роджър Федерер.В интервю на корта веднага след края на срещата на "Род Лейвър Арина" Джокович бе помолен от тенис легендата Джон Макенроу да каже няколко думи за загиналия в катастрофа с хеликоптер Коби Брайънт и сърбинът не можа да сдържи сълзите си.