Джокович не допусна изненада и осигури мечтан дуел с Федерер

Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и седемкратен шампион в Австралия Новак Джокович за десети път в кариерата си подчини Милош Раонич и осигури на феновете мечтан полуфинален сблъсък с Роджър Федерер. Великият сърбин се нуждаеше от 2 часа и 53 минути за победата с 6:4, 6:4, 7:6(1), като ще се изправи срещу Маестрото, по-рано спасил седем мачбола срещу Тенис Сандгрен. Serbian sensation @DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020 За 37-ми път Джокович е полуфиналист в турнир от “Големия шлем” и продължава да бъде основен фаворит за осми трофей в Мелбърн. Останалите четвъртфинали противопоставят Рафаел Надал на Доминик Тийм и Александър Зверев на Стан Вавринка. Предстои ни 50-и сблъсък между Ноле и Роджър, като великият сърбин води с 26-23 победи. From 2006 Monte-Carlo to 2020 #AusOpen...



Federer v Djokovic Part 50 is ON pic.twitter.com/fTTMwDzk3m — Tennis TV (@TennisTV) January 28, 2020 Раонич бе един от двамата тенисисти без загубен сет на четвъртфиналите, а през целия турнир до момента сервираше почти безупречно и му се бе налагало да отразява само осем брейк-бола. В първия сет обаче и двамата с Джокович изпитваха трудности в спечелването на лесни сервис-геймове, като почти във всеки имаше възможност за пробив на съперника. Гигантът от Канада видимо се представяше по-зле при ретурите и особено при свой втори сервис, което впоследствие наклони везните в полза на Ноле. Великият сърбин успя да пробие от четвъртия си шанс в десетия гейм на първия сет и се възползва да поведе с 1:0, като може би от психологическа гледна точка за Раонич бе най-важно да вземе първата част, за да повярва, че има шанс да надвие 16-кратния шампион от “Шлема”. Back into the semis!



Defending @AustralianOpen champion Novak Djokovic rolls into the semifinals, where Roger Federer awaits. #AusOpen pic.twitter.com/zLP7XVixUx — US Open Tennis (@usopen) January 28, 2020 Солидните ретури на Джокович наказваха рано-рано във втория сет моментните спадове в началния удар на Раонич и се стигна до ранен пробив. Както често се случва, един-единствен брейк бе достатъчен за опитния сърбин да затвори сета, като понякога спестяваше енергия на посрещане в следващите геймове и разчиташе изцяло на сервисите си, за да стигне до 6:4. Правеше впечатление, че Раонич често се въвличаше в дълги разигравания от основната линия и вероятно се окуражаваше в случаите, когато надиграваше Джокович по този начин. Това обаче бяха по-скоро изключенията от правилото, а и форхендът на канадеца определено го предаде в най-важния му мач от турнира. В много моменти той подготвяше перфектно точката за завършване с уинър по оголената права, но изкарваше топката в аут с предната страна на ракетата си. В комбинация с няколко неуспешни ретура в ключови моменти (също от форхенд) той не можа да постави под сериозно напрежение Джокович или да осъществи пробив. Вторият сервис-гейм на Джокович предложи малко повече емоции и интрига, след като Раонич влезе в разигравания и заложи на излизания на мрежата, които можеха да му осигурят двоен брейк-бол. Невероятната защита зад основната линия на Ноле му позволи с впечатляващ лоб да лиши съперника от уинър след воле и да стигне до 30-30. Впоследствие се стигна и до дюс, но Раонич спря да бъде агресивен и разчиташе прекалено много на подсечения си бекхенд в разигравания, като в крайна сметка сбърка и предаде гейма. Novak Djokovic pays tribute to Kobe Bryant with his initials and jersey numbers on his jacket during the warm-up #AusOpen pic.twitter.com/jgVZOnrrWf — Nikhila (@kokudum) January 28, 2020 При 4:4 изненадващо Джокович взе медицински таймаут, за да смени контактните си лещи. Раонич трябваше да минава през големи трудности, за да не допусне пробив при 5:5, като спаси четири възможности и мина през шест дюса, но издържа и си гарантира тайбрек. В него обаче той започна ужасяващо с елементарно сбъркан форхенд до мрежата, после не можа да задмине излезлия на мрежата Джокович и се озова в огромна беда при 1:5. Ноле бързо стигна до пет мачбола и я постигна с нов великолепен ретур.

