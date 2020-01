Федерер: Не заслужавам тази победа, вече трябваше да съм на ски в Швейцария (видео)

or ?@rogerfederer might need to rethink his priorities #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MnKdiI4eH0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020 В интервю на корта с легендата Джим Къриър, Федерер сподели, че не е заслужавал победата срещу Сандгрен, но е извадил “невероятен късмет”. Маестрото от Базел имаше и физически проблеми, като обясни, че е изпитвал дискомфорт в слабините и крака, заради което е поискал медицински таймаут при 3:0 за Сандгрен в третия сет.

“Понякога ти трябва малко късмет, защото при 7 мачбола не контролираш нещата. Просто се надявах, че той няма да направи смач и топката ще остане в игра… че ако той пропусне един-два мачбола кой знае какво ще си помисли. Но аз имах невероятен късмет днес, а след като мачът продължи, отново се почувствах по-добре. Цялото напрежение изчезна и просто се опитах да играя. С малко късмет направих пробива и сервирах много добре - както през по-голямата част от мача, особено в края. Не заслужавам тази победа, но сега съм тук пред вас и съм много щастлив, разбира се”, заяви Федерер непосредствено след края на епичната битка.

“С какви физически проблеми се борех днес? Изиграл съм много тенис в живота ми. Започнах да усещам нещо в слабините и стегнатост в крака ми. Трудно ми беше да играя в защита. Никога не ми харесва да викам физиотерапевт на корта, защото това е признак на слабост, а аз се опитвам да не го показвам. Хубавото в случая е, че ставаше дума за проблем в слабините, напускаш корта и никой не знае какво точно ти има.

"I think I got incredibly lucky."



Luck or not, here's how @rogerfederer assessed his performance to advance to the #AO2020 semifinals.#AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Казах си - както и да е, имам нужда от малко медицинска помощ за крака ми, хората ще знаят, че вероятно не съм на 100%, но така или иначе Тенис правеше голям мач. Казах си, че вярвам в чудеса, може да завали дъжд или нещо друго. Проблемът не беше чак толкова сериозен, че да си кажа, че нещата ще се влошат, а просто стегнатост, или както искате го наречете. Казах си - просто го остави да те довърши със стил. Но той не го направи, извадих невероятен късмет днес.

@rogerfederer has won his last 6 five-set matches here.



2020 quarterfinals: def. Sandgren

2020 third round: def. Millman

2018 final: def. Cilic

2017 final: def. Nadal

2017 semifinal: def. Wawrinka

2017 fourth round: def. Nishikori #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/DKzI7RLXDl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

.@rogerfederer doesn't remember all 7 match points Sandgren had.



"I could have blinked at the wrong time and shanked and that would have been it. I was definitely incredibly lucky today." #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/bvyDNSgAua — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” и 6-кратен шампион на Australian Open Роджър Федерер спаси 7 мачбола и някак успя да спечели двубоя си от 1/4-финалите в Мелбърн срещу американеца Тенис Сандгрен. 38-годишният швейцарец надви противника си с 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3, като в четвъртия сет първо спаси три мачбола при 4:5 и собствен сервис, а след това в тайбрека на същия сет заличи още 4 мачбола, измъквайки се от 3:6. Така Федерер за втори път от началото на турнира бе на ръба на отпадането, но продължава напред в “Мелбърн Парк”, след като в третия кръг направи обрат от 4:8 в решаващия дълъг тайбрек на петия сет на мача си с австралиеца Джон Милман . На 1/2-финалите Федерер очаква седемкратния шампион Новак Джокович или Милош Раонич.Схемата не става по-лесна оттук нататък, но нямам какво да правя до края на деня, на следващия ден също ще си почивам, след това ще играя вечерта, така че ще видим. След два дни ще се чувствам по-добре, а и след тези късметлийски спасения може изведнъж да заиграеш без никакви очаквания, защото знаеш, че всъщност е трябвало вече да си на ски в Швейцария”, продължи швейцарецът.“Милош Раонич или Новак Джокович? Прекрасно е, че виждаме отново Милош да играе супер добре. През 2016 година той ме победи на “Уимбълдън” и тогава много ме болеше от това поражение. Боли ме и до днес. Надявам се, че той ще продължи с добрите изяви. Хубаво е, че той напомня на всички, че мястото му е в челото на ранглистата, а не около №40 или №50, не знам точно какво място заема в момента. Всички знаем, че той е прекрасен играч и се радвам много за него, би било страхотно да играя срещу него. Що се отнася до Новак, той е шампион, особено когато става дума за Австралия, обича да играе тук. Имали сме епични мачове с него в миналото. Независимо с кого ще играя, зная, че ще ми бъде трудно и дано се чувствам по-добре отколкото днес, в противен случай наистина ще отида на ски”, завърши с усмивка Федерер.