Тайсън Фюри: Уайлдър не е мъж

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри хвърли поредно виртуално кроше към Дионтей Уайлдър. Двамата ще се бият на 22 февруари в мач реванш.

@@@

WILDER WALKS AWAY FROM FURY... @BronzeBomber was the first to break the stare in today’s face off with @Tyson_Fury ahead of #WilderFury2 ! February 22nd | @btsport box office pic.twitter.com/JE1YGBhEcc

It’s still crazy thinking of #TysonFury getting up after that 12th round knockdown off #Deontaywilder.



There must be a god lol? Sure all of us was like fuck me it’s over !!! #WilderFury pic.twitter.com/5gzKNb7Gnz