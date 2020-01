НБА Гордън влезе в обувките на Хардън и Уестбрук с 50 точки (видео) 28 януари 2020 | 11:02 0



Eric Gordon tonight



50 points

6 rebounds

3 assists

2 steals

1 block

14/22 FG

6/11 3PT pic.twitter.com/Qq6ExlAQKS — NBA Central (@TheNBACentral) January 28, 2020

Тези 50 точки са и най-доброто постижение на Гордън откакто играе профеисонален баскетбол. Гардът вкара 14/22 в стрелбата от игра (6/11 от тройката), както и 16/20 от наказателната линия. Статистиката му бе допълнена от 6 борби и 3 асистенции. Гордън е първият играч на Хюстън, който вкарва 50 точки, а не се казва Джеймс Хардън от 1996 година насам, когато Хакийм Олайджуон реализира 51 за Рокетс. Хардън е вкарвал поне 50 точки 23 пъти. Даниел Хаус и Остин Ривърс вкараха по 21 точки за гостите, които бяха и без Клинт Капела.

Eric Gordon to Westbrook and harden next game pic.twitter.com/FMzjUlHrvS — NBA All Access (@nballaccess) January 28, 2020

Ръсел Уестбрук и Джеймс Хардън не играха при гостуването на Хюстън в Солт Лейк Сити, но това не попречи на Рокетс да победят Юта. Тексасци се поздравиха с успех със 126:117, най-вече благодарение на Ерик Гордън, който иззе реализаторските функции на двете звезди, за да завърши с 50 точки за 38 минути игра.Тези 50 точки са и най-доброто постижение на Гордън откакто играе профеисонален баскетбол. Гардът вкара 14/22 в стрелбата от игра (6/11 от тройката), както и 16/20 от наказателната линия. Статистиката му бе допълнена от 6 борби и 3 асистенции. Гордън е първият играч на Хюстън, който вкарва 50 точки, а не се казва Джеймс Хардън от 1996 година насам, когато Хакийм Олайджуон реализира 51 за Рокетс. Хардън е вкарвал поне 50 точки 23 пъти. Даниел Хаус и Остин Ривърс вкараха по 21 точки за гостите, които бяха и без Клинт Капела.Донован Мичъл с 36 и Боян Богданович с 30 бяха на гребена на вълната за Джаз, но и те не спасиха отбора си от загуба. Руди Гобер добави 12 точки, 14 борби и 2 чадъра.



