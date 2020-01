НБА 42 за №24: Бъди Хийлд повтори Коби, Сакраменто с победа (видео) 28 януари 2020 | 10:47 - Обновена 0



"Кралете" стигнаха до успеха, въпреки че изоставаха с цели 17 точки само три минути преди края на редовното време. Лигата събира пълни данни за мачовете от сезон 1996/97 и до момента в общо 8 378 мача нито един отбор не бе успявал да навакса пасив от поне 17 точки при 3 или по-малко минути до края на четвъртата четвърт или продължението.

"Like I'm Kobe" @buddyhield pic.twitter.com/x26YxlQUkZ — B/R Kicks (@brkicks) January 28, 2020

Бахамският атакуващи гард отбеляза 42 точки - най-много в професионалната си кариера досега, като стори това с точно 24 стрелби от игра. Хийлд вкара 14/24 от игра (9/14 от тройката), 5/5 от наказателната линия, а освен това овладя 5 борби и даде 3 асистенции. ДеАарън Фокс с 22 точки, включително двете, пратили срещата в продължение и Неманя Биелица с 20 бяха останалите топреализатори за Кингс.

Buddy Hield, who grew up idolizing Kobe Byrant, is wearing a half sleeve and sweatband. pic.twitter.com/kR8LGpjumQ — Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) January 28, 2020

Хийлд вкара 20 точки при стрелба 6/6 в четвъртата част - нещо, което единствено Брайънт бе правил в последните 20 години, а отборите им заличават изоставане от 25 точки, за да победят. Коби прави това на 6 декември 2002 година срещу Далас.



