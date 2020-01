Тенис Велик Федерер се превъплъти в Худини и спаси седем! мачбола 28 януари 2020 | 10:09 - Обновена 1



копирано





Така Маестрото остана непобеден в тази фаза на турнира (15-0) Следващото препятствие пред него ще бъде поставеният под №2 сърбин Новак Джокович или 32-ият в основната схема Милош Раонич от Канада. Федерер изостава от Джокович с 23:26 победи в тяхното съперничество, като загуби в последните им три мача в Мелбърн, всичките на полуфиналите (2008, 2011, 2016). Швейцарецът води срещу Раонич с 11-3 победи в преките им двубои, като спечели единствения им сблъсък на този турнир през през 2013 година.

@rogerfederer has won his last 6 five-set matches here.



2020 quarterfinals: def. Sandgren

2020 third round: def. Millman

2018 final: def. Cilic

2017 final: def. Nadal

2017 semifinal: def. Wawrinka

2017 fourth round: def. Nishikori #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/DKzI7RLXDl — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 януари 2020 г. Федерер упражни натиск от първата топка в откриващия сет. Сандгрен спаси две точки за пробив в първия си сервис гейм, а два гейма по-късно навакса изоставане от 0:40. Федерер обаче продължи да “чука на вратата” и тя се отвори при 3:2, когато шесткратният шампион в Мелбърн осъществи пробив, след като Сангрен изпрати бекхенд зад линията. Федерер запази лекото си предимство и затвори частта с 6:3.

"Credo di essere stato incredibilmente fortunato"



Fortuna o no, @rogerfederer diventa il tennista con più semifinali in uno stesso Slam!#tennis #AusOpen #AO2020pic.twitter.com/lr7QNcQXck — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 28 януари 2020 г. Вторият сет обаче не започна добре за Роджър, който направи няколко непредизвикани грешки, довели до 1:0 в полза на съперника му, който играеше смело и често взимаше инициативата в разиграванията. Малко по-късно Сандгрен проби още веднъж за 6:2, а за Федерер останаха 15-те непредизвикани грешки, които направи през тази втора част.



Американецът направи още един пробив срещу швейцарския ветерен, за да поведе с 2:0 в третия сет, което накара публиката на “Род Лейвър Арена” да ахне в унисон. С перспективата да стигне до полуфиналите на турнир от Големия шлем обаче Сандгрен остана спокоен и не показа никакви признаци на нервно напрежение. В третия гейм Федерер стигна до три поредни възможности за рибрейк, но не успя да ги материализира. В същото време Сандгрен продължи да увеличава процента си на успеваемост на първи сервис, като в първия сет той бе 45%, а в третия се покачи на 70%.

or ?@rogerfederer might need to rethink his priorities #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MnKdiI4eH0 — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 януари 2020 г. Федерер напусна корта за медицински таймаут при 3-0, но това не промени доминацията на Сандгрен при сервиса. Въпреки че движението на швейцареца изглежда затруднено, той продължи да се бори за всяка точка. Той смело отрази пет сетбола при 5:2, но Сандгрен реализира шестия си шанс, след бекхенд на Федерер намери мрежата.



В четвъртия сет проблемите на Маестрото продължиха и той се опитваше максимално да скъси разиграванията, излизайки често на мрежата. Играта вървеше равностойно до 4:5, когато Сандгрен стигна до мачбол при сервис на швейцареца. Но перспективата за победа над шестратния шампион изведнъж се отрази на американеца, които пропиля три възможности да затвори мача след нервни грешки. Федерер в крайна сметка се спаси, докато публиката ревеше одобрително. Така се стигна до тайбрек, в който Роджър първи сгреши и с минибрейк Тенис взе предимство за 4:3. След това американецът стигна до 6:3, но опрян до стената швейцарецът неутрализира всичките три възможности на съперника си за мачбол и с воле от форхенд изравни резултата за 6:6. 100-ият в световната ранглиста Сандгрен стигна до седмия си мачбол след нова директна точка от сервис. Федерер обаче отново показа класата си и я спаси, в вппоследствие на свой ред достигне до възможност да затвори сета. Не се справи, но поведе с 9:8, а после Сандгрен сгреши смач от основната линия и направи така, че мачът да влезе в пети сет.

Your first #AO2020 men's singles semifinalist, @rogerfederer! #AusOpen pic.twitter.com/gw9ZAZat1Y — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 януари 2020 г. Сандгрен игра равностойно на Федерер в началото на решителния пети сет, но последиците от пропилените на седем мачбола натежаха. Маестрото от своя страна започна да се движи по-добре на корта и покачи темпото, а в шестия гейм направи пробив, оказал се разковничето към победата след 3 часа и 31 минути игра. A @rogerfederer backhand down the line is quite a sight, isn't it?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/mUzG94Qmu3 — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 януари 2020 г.

След 22 години в Тура, Роджър Федерер изнесе най-великото представление на Худини в кариерата си, за да стигне до полуфиналите на Откритото първенството на Австралия. Поставеният под №3 швейцарец се измъкна от загубата, като спаси седем! мачбола и записа зашеметяваща победа с 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3 над Тенис Сандгрен в миг на класика.Така Маестрото остана непобеден в тази фаза на турнира (15-0) Следващото препятствие пред него ще бъде поставеният под №2 сърбин Новак Джокович или 32-ият в основната схема Милош Раонич от Канада. Федерер изостава от Джокович с 23:26 победи в тяхното съперничество, като загуби в последните им три мача в Мелбърн, всичките на полуфиналите (2008, 2011, 2016). Швейцарецът води срещу Раонич с 11-3 победи в преките им двубои, като спечели единствения им сблъсък на този турнир през през 2013 година.Федерер упражни натиск от първата топка в откриващия сет. Сандгрен спаси две точки за пробив в първия си сервис гейм, а два гейма по-късно навакса изоставане от 0:40. Федерер обаче продължи да “чука на вратата” и тя се отвори при 3:2, когато шесткратният шампион в Мелбърн осъществи пробив, след като Сангрен изпрати бекхенд зад линията. Федерер запази лекото си предимство и затвори частта с 6:3.Вторият сет обаче не започна добре за Роджър, който направи няколко непредизвикани грешки, довели до 1:0 в полза на съперника му, който играеше смело и често взимаше инициативата в разиграванията. Малко по-късно Сандгрен проби още веднъж за 6:2, а за Федерер останаха 15-те непредизвикани грешки, които направи през тази втора част.Американецът направи още един пробив срещу швейцарския ветерен, за да поведе с 2:0 в третия сет, което накара публиката на “Род Лейвър Арена” да ахне в унисон. С перспективата да стигне до полуфиналите на турнир от Големия шлем обаче Сандгрен остана спокоен и не показа никакви признаци на нервно напрежение. В третия гейм Федерер стигна до три поредни възможности за рибрейк, но не успя да ги материализира. В същото време Сандгрен продължи да увеличава процента си на успеваемост на първи сервис, като в първия сет той бе 45%, а в третия се покачи на 70%.Федерер напусна корта за медицински таймаут при 3-0, но това не промени доминацията на Сандгрен при сервиса. Въпреки че движението на швейцареца изглежда затруднено, той продължи да се бори за всяка точка. Той смело отрази пет сетбола при 5:2, но Сандгрен реализира шестия си шанс, след бекхенд на Федерер намери мрежата.В четвъртия сет проблемите на Маестрото продължиха и той се опитваше максимално да скъси разиграванията, излизайки често на мрежата. Играта вървеше равностойно до 4:5, когато Сандгрен стигна до мачбол при сервис на швейцареца. Но перспективата за победа над шестратния шампион изведнъж се отрази на американеца, които пропиля три възможности да затвори мача след нервни грешки. Федерер в крайна сметка се спаси, докато публиката ревеше одобрително. Така се стигна до тайбрек, в който Роджър първи сгреши и с минибрейк Тенис взе предимство за 4:3. След това американецът стигна до 6:3, но опрян до стената швейцарецът неутрализира всичките три възможности на съперника си за мачбол и с воле от форхенд изравни резултата за 6:6. 100-ият в световната ранглиста Сандгрен стигна до седмия си мачбол след нова директна точка от сервис. Федерер обаче отново показа класата си и я спаси, в вппоследствие на свой ред достигне до възможност да затвори сета. Не се справи, но поведе с 9:8, а после Сандгрен сгреши смач от основната линия и направи така, че мачът да влезе в пети сет. 1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5469 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2