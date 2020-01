Тенис 36 години години по-късно домакините отново имат полуфиналистка на Australian Open 28 януари 2020 | 07:03 - Обновена 0



Барти показа, че неслучайно оглавява световната ранглиста и беше много стаблина в най-важните разигравания. Тя трябваше да отразява цели 12 точки за пробив в хода на двубоя и успя в 10 от тези случаи. Квитова разчиташе основно на бобения си сервис, като пропусна много шансове да наклони везните в своя полза.

World No.1 Ashleigh Barty is the 1st woman to reach an #AusOpen semifinal since Wendy Turnbull in 1984, who was also the most recent finalist in 1980.



The last Aussie champion was Chris O’Neil in 1978.



Barty defeats Kvitova 76(6) 62 and faces Kenin in the semis. pic.twitter.com/6f3Q83mRVE — WTA Insider (@WTA_insider) 28 януари 2020 г. Първата пропиляна възможност от чехкинята бе още в откриващия гейм, когато не реализира точка за пробив. Световната №8 продължи да диктува събитията на корта и спечели 8 последователни точки, за да поведе с 2:1, но много бързо на свой ред беше пробита. В седмия гейм Квитова посрещаше и имаше предимство от 40:0, но нейната съперничка не се огъна и удържа подаването си.



При 5:5 Квитова не използва два поредни шанса да пробие, а в тайбрека отново водеше, но позволи на Барти да наложи волята си.

See you next year, @Petra_Kvitova!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/4DmR8QxDyM — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 януари 2020 г. Във втората част австралийката повиши процента на вкаран първи сервис, а грешките от ракетата на Квитова зачестиха. Барти поведе с 4:0, но чехкинята върна единия пробив, за да съхрани интригата още известно време. Това не смути барти, която първо реализира нов пробив, а след това се спаси от изоставане 15:40, за да затвори мача.



До полуфиналите стигна и София Кенин. Тя елиминира сензацията Онс Жабур с 6:4, 6:4. 78-ата в света тунизийка доскоро нямаше спечелен мач в турнир от Големия шлем, а не беше далеч дори от това да продължи победния си ход. Кенин също дебютира на четвъртфинал на мейджър турнир, но овладя напрежението и допусна по-малко грешки от противничката си.

Sofia Kenin's surprise Australian Open run reaches semifinals https://t.co/R8a8ydISEq pic.twitter.com/oa4RPNCJa1 — New York Post (@nypost) 28 януари 2020 г. 14-ата в световната ранглиста Кенин първа проби и поведе с 3:1, но много скоро резултатът беше изравнен. При 3:3 Жабур изкара в аут два последователни форхенда и това отново я постави в ролята на догонваща. Тя успя да отрази цели пет сетбола и имаше възможност да върне и втория пробив, но Кенин взе своето.



Вторият сет беше равностоен, но американката измъкна важните точки. Тя няколко пъти можеше да бъде пробита, но намираше начин да излезе от трудните ситуации. Решителният момент беше спечеленият гейм за 5:3.

Gave it all Today

Thank you @australianopen and everyone for all the support #grinta #yallah pic.twitter.com/pgpHK6EPUc — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) 28 януари 2020 г. Това беше четвърти успех за 21-годишната Кенин срещу Жабур от петте мача помежду им. Американката може да влезе в Топ 10 на ранглистата, ако се справи с Ашли Барти и се класира за финала.



