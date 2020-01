НБА Отложиха дербито на Лос Анджелис заради смъртта на Коби Брайънт 28 януари 2020 | 06:15 - Обновена 0



Ръководството на НБА отложи мача между Лос Анджелис Лейкърс и Лос Анджелис Клипърс заради смъртта на Коби Брайънт. Двубоят трябваше да се състои утре, но след кончината на легендарния баскетболист, който през цялата си кариера игра с екипа на “езерняците”, беше решено срещата да бъде отложена. На по-късен етап ще стане ясна новата дата за провеждане на дербито. pic.twitter.com/Y2hNr1QXG0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 27 януари 2020 г. “След консултация с НБА мачът между Лейкърс и Клипърс беше отложен. Искаме да благодарим на всички вас за подкрепата и изказаните съболезнования. За всички ни е много трудно в момента. Продължаваме да подкрепяме семейството на Коби Брайнт”, написаха в Twitter от ЛА Лейкърс. Преди това от клуба не бяха публикували нищо във връзка с кончината на Брайънт. Fans gathered at the Lakers practice facility for a candlelight vigil and wrote words on a memorial wall honoring Kobe. pic.twitter.com/IY75K58fQt — ESPN (@espn) 27 януари 2020 г. На тренировъчната база на ЛА Лейкърс продължават да се тълпят почитатели на Коби, които поднасят цветя. Пред залата бе открита и специална стена, на която феновете пишат прощални обръщения към легендата.



В памет на Коби Брайънт Empire State Building светеше през цялата вечер в жълто и лилаво - цветовете на Лос Анджелис Лейкърс. Our lights will shine in purple and gold this evening as we pay tribute to basketball legend Kobe Bryant, an inspiration to millions across the globe who was taken too soon. Our hearts go out to all of the families, friends, and fans affected by this tragedy. #824Forever pic.twitter.com/m84TbQ2d3y — Empire State Building (@EmpireStateBldg) 27 януари 2020 г.



Междувременно, група фенове излязоха с предложение логото на НБА да бъде променено в чест на Коби. Петицията на сайта change.org вече е подкрепена от над от 1 милион привърженици.Съвременната емблема на НБА е създадена през 1971 година и включва силуета на Джери Уест, но идеята на подписката е вместо него да бъде изобразен силуетът на Коби Брайънт.

