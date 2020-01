Защо Коби Брайънт обичаше толкова много волейбола?

Новината за трагичната смърт на Коби Брайънт разтърси целия спортен свят. Редица от най-големите звезди в световния спорт използваха социалните мрежи, за да споделят мъката си и да си кажат последно сбогом с легендата на НБА.

Thanks for coming to our match today, @KobeBryant! Let us know when you and the fam want to catch another game! #FightOn #OnlyAtSC pic.twitter.com/KEVFX4A4Jw