Тенис Надал срази Кирьос в най-чакания 1/8-финал в Мелбърн 27 януари 2020 | 14:19 1



копирано

Носителят на 19 титли от “Големия шлем” и първи поставен в схемата Рафаел Надал спечели най-дългоочаквания осминафинален сблъсък от Australian Open срещу Ник Кирьос с 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4) на препълнената “Род Лейвър Арина”. NADAL WINS



Nick Kyrgios gave it absolutely everything, & pays tribute respectfully to Nadal at the net, but it's @RafaelNadal's night as he closes out a 6-3, 3-6, 7-6(6), 7-6(4) victory to reach the #AusOpen quarterfinals again. pic.twitter.com/bzJXZY1VpH — Live Tennis (@livetennis) January 27, 2020 Матадора спечели девет от подаванията си на нула и реализира 64 уинъра, за да стигне за 12-и път до четвъртфиналите в Мелбърн, като за целта му бяха необходими 3 часа и 38 минути. Специално срещу Кирьос той вече води с 5-3 победи и изравни съотношението на 2-2 на твърди кортове. Австралиецът беше голямата надежда на феновете за пробив при мъжете, но не можа да стане осмият тенисист, побеждавал повече от веднъж Надал в “Голям шлем”. Nadal gets the better of Kyrgios to reach the quarter-final of the #AusOpen pic.twitter.com/4OuVUI5gGO — TennisMatrix (@Tennis_Matrix) January 27, 2020 Великият испанец спечели трофея в Австралия през 2009 година и се стреми да стане първият в Откритата ера с повече от един триумф във всички турнири от “Шлема”. В спор за място на полуфиналите Надал ще се изправи срещу добрия си познайник на клей Доминик Тийм, който за първи път стига до тази фаза в Мелбърн, след като надделя над Гаел Монфис с 6:2, 6:4, 6:4. Матадора води с 9-4 победи срещу австриеца, когото надви на финала в последните две издания на “Ролан Гарос”. Тийм миналата година се утвърди като сериозен играч на твърди кортове и представянето му в Австралия засега продължава тенденцията. Рафа пък отново демонстрира неспособност да затвори оспорван сблъсък, като допусна пробив при 5:4 в четвъртия сет срещу Кирьос, но отново показа по-здрави нерви в тайбрека.



Австралиецът направи 25 аса, но допусна 43 непредизвикани грешки срещу 27 на Надал, което в крайна сметка се оказа решаващо. Испанецът стартира много уверено и без особени проблеми спечели първия сет след ранен пробив и преднина от 4:1. #AusOpen men's QF lineup confirmed - four former champions in Melbourne vs four men looking for their first Grand Slam title.



Nadal (1) vs (5) Thiem

Wawrinka (15) vs (7) Zverev

Sandgren vs (3) Federer

Raonic (32) vs Djokovic (2) pic.twitter.com/S6W2Le95QJ — Live Tennis (@livetennis) January 27, 2020

Втората част се разви по същия начин, но в полза на австралиеца, който дръпна с 4:1 и след това изравни резултата. Третият сет стигна до тайбрек, в който при 5:5 Кириос направи двойна грешка. Последва и двойна грешка на Надал при сетбол, но испанецът взе следващите две разигравания и отново поведе в резултата.



В четвъртата част Надал проби и поведе с 3:1 и при 5:4 сервираше за мача, но допусна пробив. Последва нов тайбрек, в който испанецът реализира ключов мини-брейк за 5:3 и запази предимството си до края.



"Много тежък мач. В началото изглеждаше, че контролирам мача, но във втория сет той ме проби и изравни резултата. Знаех, че ще бъде много важно да спечеля третия. В началото на четвъртия пробих, но когато сервирах за мача, той изигра много добър гейм, а аз - много слаб. Опитах се веднага да забравя за това. Беше много важно в тайбрека. Когато Ник играе по този начин, с тази настройка, той може да внесе нещо много позитивно в нашия спорт, той е един от най-талантливите играчи в Тура. Мисля, направи много добър турнир като цяло", каза Надал, който достигна 41-ия си четвъртфинал в турнирите от Шлема. Nadal wearing a Lakers cap for the intervirw. Nice touch. pic.twitter.com/w6azvZGHma — José Morgado (@josemorgado) January 27, 2020

"Просто се радвам, че успях да спечеля още един оспорван мач. Доволен съм, че имам възможност да продължа напред. Познавам Доминик Много добре, той е чудесно момче, голям боец. Играе много добре напоследък. Очаквам труден мач, но вярвам, че се движа в правилната посока, а и тази победа ще ми донесе още повече увереност", каза той.



Надал също изказа тъга за смъртта на Кобе Брайънт.



"Той беше един от най-великите спортисти на нашето съвремие. Заслужава аплодисменти за това, което е постигнал. Срещал съм се с него, дори бих казал, че бяхме близки приятели, благодарение и на Пау Гасол (испански баскетболист в НБА). Беше вдъхновение за всеки в света на спорта. Това е един от онези дни, който би искал да забравиш и да не са се случвал. Но той ще остане завинаги в спомените ми", каза Надал.

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4417 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1