Шарапова за Коби Брайънт: Вечно ще съм ти благодарна

Our deepest sympathies to the family, loved ones and friends of @kobebryant and his daughter Gianna, as well as the entire @Lakers organization and fan base. Kobe was an incredible person whose support and appreciation for women’s sports and athletes will be missed. — WTA (@WTA) 27 януари 2020 г.

Kobe and Gigi This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 26 януари 2020 г.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today



Your loss puts everything in perspective.



Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams — Simona Halep (@Simona_Halep) 27 януари 2020 г.

This is such a tragedy. So devastating. This can’t be real life... RIP pic.twitter.com/fLYbAbXUYg — Genie Bouchard (@geniebouchard) 26 януари 2020 г.

Vive la vida al máximo.

Live life to the fullest.



RIP #KobeBryant pic.twitter.com/BV7zuevsaz — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 26 януари 2020 г.

Life can be so cruel. Tough to take in this terrible tragedy.



RIP Kobe. Sending my sincere condolences to the Bryant family — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 26 януари 2020 г.

One of the greatest sportsmen of our lifetime. RIP pic.twitter.com/29R7IjexUj — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 26 януари 2020 г.

I truly can’t believe this. My heart is so heavy. Rest In Peace Kobe. What an unimaginable loss. All of my prayers to your loved ones. ♥ — Sloane Stephens (@SloaneStephens) 26 януари 2020 г.

Звезди на WTA от целия свят отдадоха почит на легендарния баскетболист Коби Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер заедно със своята 13-годишна дъщеря Джиана.“Най-дълбоките ни съчувствия към семейството, близките и приятелите на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана, както и към Лос Анджелис Лейкърс и неговите фенове. Коби беше невероятен човек, чиято подкрепа и признателност за женския спорт и спортистите ще липсва”, написаха от WTA.Мария Шарапова публикува снимка на баскетболиста и дъщеричката му и написа: “Коби и Джиджи. Трудно е да се асимилира. Никога няма да забравя твоето великодушие и времето, което ми отдели в някои от най-трудните ми моменти. Вечно ще съм ти благодарна. Сърцето ми е с теб и твоето хубаво семейство.”Към нея се присъедини и Симона Халеп. “Вечна ти памет, Коби и на всички онези, които загубиха своя живот днес. Вашата загуба поставя всичко в перспектива. Благодаря ти, че вдъхнови толкова много от нас да следват мечтите си”, написа третата в световната ранглиста румънка.Това е такава трагерия. Толкова опустошително. Това не може да бъде реалният живот ... Вечна ти памет”, добави Южени Бушар.Наоми Осака, Гарбине Мугуруса, Петра Квитова, Забине Лисицки, Каролина Плишкова, Били Джейн Кинг, Слоун Стивънс, Карла Суарес Новара, Кого Гоф, Роберта Винчи, Елина Свитолина, Кончита Мартинес и много други също отдадоха почин и изказаха своите съболезнования на семейството на Коби и написаха какво голямо вдъхновение е бил баскетболистът за тях.Знакови места в САЩ бяха оцветени в жълто и лилаво - цветовете на отбора на Коби - Лос Анджелис Лейкърс.