НБА Смъртта няма цвят - и най-големите съперници на Лейкърс се поклониха пред Брайънт 27 януари 2020 | 11:59 0



копирано



There are no words that can convey the heartbreak the entire Celtics organization feels in the wake of the terrible loss of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. (1/4) pic.twitter.com/p08oBqAxLk — Boston Celtics (@celtics) January 26, 2020

“Коби бе един от най-великите таланти и състезатели, играли баскетбол, а любовтам у към спорта вдъхнови безброй фенове и хора по целия свят. Феновете ни бяха късметлии и имаха възможността да гледат как допринася за множествено запомнящи се части от съперничеството между Селтикс и Лейкърс, което той ценеше дълбоко”, написаха от Селтикс, които са най-големите съперници на “езерняците” от историческа гледна точка, като паралелно с това поднесоха съболезнования.

Sacramento Kings Statement on the Passing of NBA Legend Kobe Bryant » https://t.co/31IY9Ntr6w pic.twitter.com/9QvSCfdC87 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 26, 2020

“Днес светът скърби за загубата на една легенда. Унищожени и натъжени сме от новината за трагичната смърт на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана. Той бе един от най-великите играчи в историята. Вдъхнови поколения на и извън терена. Винаги ще помним взаимното уважение, което Коби и Сакраменто споделяха”, написаха от Кингс, които имаха вражда с Лейкърс и Брайънт на регионално ниво в Калифорния. Двата отбора, за които Коби Брайънт бе дразнител №1 по време на кариерата си, му отдадоха почит и се преклониха пред величието му, след като той загина в катастрофа с хеликоптер. Бостън и Сакраменто излязоха със съобщения след трагичната случка, а Селтикс дори играха с черни екипи в срещата си срещу Ню Орлиънс. По график “келтите” е трябвало да излязат с друг цвят на екипировката, но всички от организацията са настояли за този ход.“Коби бе един от най-великите таланти и състезатели, играли баскетбол, а любовтам у към спорта вдъхнови безброй фенове и хора по целия свят. Феновете ни бяха късметлии и имаха възможността да гледат как допринася за множествено запомнящи се части от съперничеството между Селтикс и Лейкърс, което той ценеше дълбоко”, написаха от Селтикс, които са най-големите съперници на “езерняците” от историческа гледна точка, като паралелно с това поднесоха съболезнования.“Днес светът скърби за загубата на една легенда. Унищожени и натъжени сме от новината за трагичната смърт на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана. Той бе един от най-великите играчи в историята. Вдъхнови поколения на и извън терена. Винаги ще помним взаимното уважение, което Коби и Сакраменто споделяха”, написаха от Кингс, които имаха вражда с Лейкърс и Брайънт на регионално ниво в Калифорния.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 561

1