Волейбол Европейски шампион със Сърбия стана баща на син 27 януари 2020 | 11:28 0



копирано

Сръбският национал Марко Подрасчанин, който през септември спечели европейската титла, стана баща на син. Центърът на Сър Сейфти Конад (Перуджа) и съпругата му Милена се сдобиха с втора рожба. Момченцето носи името Матия. Новината съобщи самият Подрасчанин с пост в социалните мрежи, а под него заваляха хиляди поздрави от приятелите и последователите на волейболиста. Новината съобщи самият Подрасчанин с пост в социалните мрежи, а под него заваляха хиляди поздрави от приятелите и последователите на волейболиста. Феновете на Перуджа дори направиха специален клип, приветстващ новото попълнение в отбора. View this post on Instagram Auguri potke!!! A post shared by sirmaniaciofficial (@sirmaniaciofficial) on Jan 26, 2020 at 8:02am PST Марко и Милена имат дъщеричка на почти 5 години - Мила. Семейство са от почти 6 години.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 230

1