НБА Световните звезди на тениса скърбят след смъртта на Коби Брайънт 27 януари 2020 | 10:48



Баскетболната легенда Брайънт, който изкара цялата си кариера в Лос Анджелис Лейкърс, загина в неделя при катастрофа с хеликоптер заедно с 13-годишната си дъщеря Джана и още седем души.

This was just Friday - Novak Djokovic talks about being mentored by Kobe Bryant pic.twitter.com/u0JMKMAtHC — CJ Fogler (@cjzer0) 26 януари 2020 г. "Почивай в мир, приятелю! Изпълних се с мъка, когато разбрах ужасната новина. Коби беше страхотен ментор за мен и мой голям приятел. Ти и дъщеря ти ще живеят завинаги в нашите сърца. Няма достатъчно думи, които да опишат дълбокото ми съчувствие към семейство Брайънт и всички, които страдат от тази трагедия", написа Джокович в социалните мрежи.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) 27 януари 2020 г. Многократните шампиони на двойки в турнирите от Големия шлем и фенове на Лейкърс - Боб и Майк Брайън (САЩ), изиграха последния си мач този нощ на "Мелбърн Парк" преди оттеглянето си от тениса с жълти ленти с цвета на екипа на Лейкърс и с изписани 24 и Мамба на краката им - номерът и прякорът на Брайънт.



Водачът в световната ранглиста по тенис Рафаел Надал също изрази дълбоката си тъга от смъртта на баскетболиста.

