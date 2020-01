Бейзбол Легендарен бейзболен треньор също е загинал с Коби Брайънт 27 януари 2020 | 09:38 - Обновена 0



Тримата са пътували заедно с Брайънт и неговата дъщеря Джиана за участие на двете момичета в девически баскетболен мач. Тийнейджърките са били съотборнички в детския тим на Лос Анджелис Лейди Мамбас. На борда е имало още поне четирима души, когато машината се е разбила край Калабасас, Калифорния, в неделя сутринта местно време.



Kobe Bryant’s 13-year-old daughter is among the nine killed in Sunday’s helicopter crash. Orange Coast College head baseball coach John Altobelli, along with his wife and daughter, were also killed. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/q9lyoExYhq — CBS News (@CBSNews) January 27, 2020

Алтобели, познат в бейзболните среди като Коуч Алто, беше треньор на ОКК от 27 години. Под негово ръководство "пиратите" стигнаха до четири щатски титли (2009, 2014, 2015, 2019), като тимът трябва да започне защитата на тази от миналия сезон тази седмица. Първият мач на отбора от новото колежанско първенство е насрочен за утре (28 януари).



"Момчетата искат да играят в памет на Алто – обяви досегашният асистент на треньора Нейт Джонсън, който ще води Пайрът Атлетикс занапред. – Джон сега сякаш е леко засенчен от Коби. Но той самият беше своеобразен Коби в света на колежанския бейзбол."



It is with a shattered heart that we announce the passing of longtime head baseball coach John Altobelli, who died on Sunday in a helicopter crash, along with his wife, Keri and youngest daughter, Alyssa. https://t.co/3fjndZDzXD pic.twitter.com/cWFch9H4SV — OCC Athletics (@OCCAthletics) January 27, 2020

Часове след новината за смъртта на Джон Алтобели близо 300 негови възпитаници и колеги се събраха на бейзболното игрище на Ориндж Каунти Колидж, за да почетат легендарния треньор и неговото семейство, като поставят цветя на хоума. Сред скърбящите са другите две деца на Коуч Алто – дъщеря му Алексис (17 г.), която е единайсетокласничка, и синът му Джей Джей (29 г.), който работи като скаут на бейзболния Бостън Ред Сокс.



Сред най-популярните бивши възпитаници на Алтобели са настоящите звезди в МЛБ Аарън Джъдж (Ню Йорк Янкис) и Джеф Макнийл (Ню Йорк Метс). В момента в клубове от Висшата лига играят още няколко таланта, минали школовка при Коуч Алто: Скот Кингъри (Филаделфия Филис), Майкъл Лорензен (Синсинати Редс), Брейдън Бишъп (Сиатъл Маринърс), Райън Хийли (Милуоки Бруърс), Люк Уийвър (Аризона Дайъмъндбекс) и Остин Вот (Вашингтон Нешънълс).



