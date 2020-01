НБА Реакцията на ЛеБрон след като научи новината за Коби (видео) 27 януари 2020 | 02:02 - Обновена 0



LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant's death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI — 12 SPORTS (@12SportsAZ) January 26, 2020

Само преди ден ЛеБрон изпревари Коби във вечната ранглиста на най-добрите реализатори в НБА, като вече има 33655 точки на сметката си и излезе на 3-ото място. Брайънт остава с 33644 точки на 4-ата позиция.



Междувременно и лидерът в тази класаци Карим Абдул-Джабар изказа своите съболезнования към семейство Брайънт след като научи трагичната новина. Той направи това с видеопослание в Туитър.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс видимо бе съкрушен от новината за смъртта на легендарния Коби Брайънт. 35-годишният баскетболист не скри сълзите си на летището, след като слезе от самолета на отбора.

