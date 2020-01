Майкъл Джордан: Не мога да опиша болката с думи

Майкъл Джордан оприличи Коби Брайънт на “свой малък брат” в съобщението, което бе разпространено до медиите след трагичната смърт на Брайънт. 41-годишният бивш играч на Лос Анджелис Лейкърс загина в катастрофа с хеликоптер, а през цялата си кариера бе сравняван именно с Джордан.

“В шок съм от трагичната новина за смъртта на Коби и Джиана. Не мога да опиша с думи болката, която чувствам. Обичах Коби - той беше като мой по-малък брат. Говорехме си често и тези разговори ще ми липсват много. Той беше невероятен състезател, един от великите в играта и креативна сила. Коби също така беше страхотен баща, който обичаше дълбоко семейството си - а освен това се гордееше с любовта към играта, която дъщеря му имаше. Ивет се присъединява към мен в съболезнованията към Ванеса, Лейкърс и всички фенове по целия свят”, гласи обръщението на Ем Джей.

