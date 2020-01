Адам Силвър: Опустошени сме, Коби бе вдъхновение

Комисарят на НБА Адам Силвър излезе с официално съобщение след новината за трагичната смърт на Коби Брайънт. Легендата на Лос Анджелис Лейкърс загина в катастрофа с хеликоптер заедно с една от дъщерите си - Джиана. В продължение на 20 сезона той носеше екипа на “езерняците”, печелейки пет титли. Брайънт си отиде на 41-годишна възраст.

“НБА семейството е опустошено от трагичната смърт на Коби Брайънт и дъщеря му Джиана. В продължение на 20 сезона Коби ни показа какво се случва, когато забележителен талант се смеси с абсолютна отдаденост да побеждаваш. Той бе един от най-невероятните играчи в историята на нашата игра с легендарни постижения: пет титли на НБА, награда за MVP, 18 избора за Мача на звездите, два златни олимпийски медала. Но най-вече ще бъде запомнен с това, че вдъхновяваше хора по целия свят да вземат баскетболна топка и да се състезават до максимума на възможностите си. Беше щедър с мъдростта, която бе събрал и виждаше като своя мисия да я споделя с бъдещите поколения играчи, а особена радост му доставяше да предава любовта си към играта към Джиана”, написа Силвър.

