Една от дъщерите на Коби също е загинала в катастрофата

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

Джиана Мария-Оноре Брайънт е втората по възраст дъщеря на Коби и съпругата му Ванеса. 13-годишната Джиджи има още три сестри - Наталия (17), Бианка (3) и Капри, която се роди миналата година.

Kobe Bryant’s 13-year-old daughter Gianna Maria Onore Bryant was also killed on the helicopter that crashed in Calabasas, California, according to a source with knowledge of the situation who corresponded with CNN. https://t.co/4gQVDRZd0V — CNN (@CNN) January 26, 2020

