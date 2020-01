НБА Ужасна трагедия разтърси спорта - великият Коби Брайънт загина в катастрофа 26 януари 2020 | 21:53 - Обновена 1



Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020 Световните медии гърмят за една огромна трагедия в света на спорта, позовавайки се на TMZ. Баскетболната легенда Коби Брайънт е загинал след падане на хеликоптер. Полицията е потвърдила смъртта на Коби. Според TMZ и 13-годишната му дъщеря Джиана е била на борда и е сред загиналите. 41-годишният легендарен баскетболист е сред загиналите в трагедия с паднал хеликоптер в Калабасас, Калифорния. Най-малко петима души са загубили живота си в тежкия инцидент, като никой не е оцелял.

Според "Лос Анджелис Таймс" машината се е запалила във въздуха, като аварията е станала в задната перка на опашката, в резултат на което хеликоптерът е паднал в спираловидна треактория на земята. Няма оцелели, а горящата машита е направила и трудна ситуацията за работата на екипа.

Кобе Брайънт е роден през 1978 година. Той прекрати активната си състезателна кариера през 2016-а. Пет пъти е шампион на НБА, 18 пъти е селектиран за участие в Мача на звездите. Двукратен олимпийски шампион е със звездния отбор на САЩ от Игрите през 2008-а година в Пекин и четири години по-късно в Лондон. Според вестник "Ню Йорк Таймс" причината за катастрофата е мъгливото време и лошата видимост около хълмовете в района на Калабасас. Searching the site where the helicopter crashed in Calabasas California and the great Kobe Bryant was killed #kobe#kobebryant#kobecrash pic.twitter.com/fQwhLCfr9f — MikesOffice (@office_mikes) January 26, 2020



