Исторически успех за Камил Стох в Закопане

Трикратният олимпийски шампион и любимец на домашните фенове Камил Стох спечели индивидуалния кръг от Световната купа по ски скокове на голямата шанца в полския зимен център Закопане. Заради поредните победи миналият уикенд на Давид Кубацки вероятно домакините са очаквали позитивните емоции да им донесе именно той, но Стох спечели вълнуващата надпревара.



Влади Зографски за четвърти път в топ 30 за Световната купа

Българинът Владимир Зографски за четвърти път през сезона влезе в зоната на точките и завърши на 25-а позиция в класирането.

Стох преодоля 137.5 метра с корекция поради вятър от 6.8, като събра 295.7 точки и остави зад себе си друг от фаворитите Щефан Крафт (290.6 точки за 136-метров скоко с корекция 7.3). Кубацки трябваше да се задоволи с третата позиция, въпреки че скочи най-дълго от всички във втория “манш” - 140 метра за 287.8 точки след корекция 10.2.

Стох вече има 35 индивидуални победи в Световната купа и се доближава само на една от четвъртия във вечната класация по този показател Яне Ахонен. Иначе в топ 3 продължават да бъдат Грегор Шлийренцауер (53), Мати Нисканен (36) и Адам Малиш (39). Също така Стох вече има пет триумфа в Закопане, с което изравни рекорда на Шлийренцауер и изпревари еднолично Малиш на второто място в това подреждане.

Kamil Stoch po raz pity najlepszy w Zakopanem. Jako pierwszy skoczek wygrywa zawody w P w dziesitym roku kalendarzowym z rzdu (2011-2020), a ogóem to jego 35. triumf.



Janne Ahonen, na nastpnych zawodach ty wiesz co ;) #Zakoapne #skijumpingfamily #skokiTVP @skijumpingpl pic.twitter.com/DBSHRUpcDp — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 26, 2020

Крафт отново завършва на второ място в класирането, както беше в Титизее-Нойщад, като остана с единствената си победа този сезон в Нижни Тагил на 8 декември 2019-а. Общо в кампанията той вече шест пъти е бил първи подлгасник на победителя, като не можа да повтори победата си в Закопане от миналия сезон.

Кубацки не можа да се пребори за първото място, но продължава поредицата си от класирания на подиума - вече девет, която е най-дългата такава след активните състезатели. Предишното му най-добро представяне в Закопане беше седмо място през 2018-а, така че сега също има с какво да се гордее.

Донякъде неочаквано Щефан Лайхе завърши на 4-о място с преодолени 139.0 метра за 286.5 точки, а пети остана Карл Гайгер (134 метра и 282.4 точки). Гайгер има вече две победи на сметката си във Вал ди Фиеме през този сезон и още преследва третия си успех в една кампания, което не му се е случвало в кариерата досега.

Poland does it again with Kamil Stoch taking first place in Zakopan. #skijumping pic.twitter.com/JJ6mjVBY3R — Perrito Brodersen (@pontoppa) January 26, 2020

Топ 10 допълниха Мариус Линдвик, Рьою Кобаяши, , Пьотър Жила, Филип Ашенвалд и Петер Превц, докато носителят на големия кристален глобус за миналия сезон Даниел Андре Танде остана 13-и.



В класирането за Световната купа води германецът Карл Гайгер с 931 точки, следван от Крафт с 883 и Рийою Кобаяши (Япония) с 831. Днешният победител Камил Стох (Полша) е на 6-о място с 574 точки.