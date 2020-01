Добриана Рабаджиева: Целя се във всички титли с Минас

View this post on Instagram

Em dia de apresentação de Rabadzhieva, Minas vence em sets diretos! . O Minas apresentou a ponteira búlgara @drabadzhieva e deve ter causado uma boa primeira impressão na atleta. O time fez valer sua superioridade técnica e venceu o Valinhos em sets diretos (25x20/ 25x23/ 25x18) e ocupa o 2º lugar provisório, com 33 pontos (deve ser ultrapassado pelo Praia, que joga amanhã). Já o Valinhos continua em último, com apenas 3 pontos e se aproxima da Superliga B . Viva Vôlei: @daherthaisa Maior pontuadora: @daherthaisa e @bassomaiara (15) . @fotografo_orlando /MTC #voleifeminino #volei #voleibol #voleibrasileiro #noticiasdevolei #newsvolley #cbvolei #Superliga #Superligafeminina #minastenisclube #arenamtc #mtcvolei #valinhos #asavalinhos #asavolei #voleivalinhos

