След 52 години отново швейцарски триумф в слалома в Кицбюел

52-годишното чакане на швейцарците за победа в слалома в Кицбюел приключи и новият им герой в техничните дисциплини Даниел Юл осигури триумфа за себе си и страната си. Националният рекордьор по победи в слалома увеличи сметката си на 4 успеха с перфектно каране във втория манш и общо най-добро време от 1:41.50 минути. Фаворитът на домакините Марко Шварц не можа да си осигури триумф след дълъг период на контузии и трябваше да се примири с второто място на само 0.12 секунди изоставане. Трети завърши 22-годишният французин Клеман Ноел с пасив от 0.37 секунди.

Последният швейцарец, който бе печелил слалома в Кицбюел, бе Думенг Джованоли през 1968 година. Пистата в австрийския зимен център се превръща в много специална за Юл, който регистрира там и първия си подиум в Световната купа на 21 януари 2018 година. Ноел пък финишира в топ 3 във вече девет от последните 13 слалома в Световната купа.

