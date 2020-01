Зимни спортове Кентен Фийон-Мейе спечели масовия старт в Поклюка 26 януари 2020 | 14:37 0



27-годишният Фийон-Мейе измина трасето за 36:21.5 минути и пропусна само една мишена в четирите си стрелби. Така той записа първа победа за сезона и трета в кариерата си.



Втори се нареди Бенедикт Дол (Германия) с изоставане от 10.0 секунди и една грешка, а трети финишира носителят на Големия кристален глобус Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия) с две пропуснати мишени и пасив от 10.3 секунди.



Четирима биатлонисти имаха шанс да стигнат до призовите места, но Дол и Бьо бяха най-бързи по последната обиколка. Четвърти и пети финишираха съответно Ветле Кристиансен (Норвегия) с една грешка и на 10.6 секунди след победителя и лидерът в генералното класиране за сезона Мартен Фуркад (Франция) също с една пропусната мишена и пасив от 10.8 секунди.



Фуркад излезе втори на 7.0 секунди след Фийон-Мейе след последната стрелба от положение прав, но не успя да издържи на атаката на Дол и двамата норвежци по последната обиколка.

Състезанието премина без българско участие.

Седемкратният носител на Световната купа Фуркад остава начело в генералното класиране след 13 от 24 състезания с 601 точки, следван от сънародника си Кентен Фийон-Мейе с 532 точки и Йоханес Тингес Бьо с 482 точки.

От българите Владимир Илиев е 29-и със 138 точки, а Красимир Анев е 57-и с 34 точки.



Крайно класиране в масовия старт на 15 км в Поклюка:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 36:21.5 минути (0+0+1+0 грешки в стрелбата)

2. Бенедикт Дол (Германия) - на 10.0 секунди (0+1+0+0)

3. Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия)- на 10.3 секунди (1+0+0+1)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) - на 10.6 секунди (0+0+0+1)

5. Мартен Фуркад (Франция) - на 10.8 секунди (0+0+1+0)

6. Ерлен Бьонтегаард (Норвегия) - на 21.4 секунди (0+1+0+1)



