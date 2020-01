Тенис Барти загуби сет, но се справи с Риск 26 януари 2020 | 12:41 - Обновена 0



No greater feeling @ashbarty | #AO2020 |#AusOpen pic.twitter.com/h0XwLAKZFg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020 Австралийката пропиля ранен брейк аванс, но след това реализира ключов пробив в шестия гейм, за да вземе първия сет. Във втората част Риск доминираше и след две серии от по три гейма тя стигна до изравняване на резултата. Барти поведе с 4:1 в третия сет, но допусна да бъде застигната. При 5:4 тя все пак успя отново да пробие подаването на съперничката си и стигна до крайния успех.

We can't wait for that quarterfinal battle @ashbarty! #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/emtslW0X6d — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020 Така за място на полуфиналите тя ще срещне финалистката от миналия сезон и номер 7 в схемата Петра Квитова (Чехия), която по-рано днес се справи в три сета с Мария Сакари (Гърция).



Водачката в световната ранглиста Ашли Барти достигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис за втора поредна година. Представителката на домакините Барти елиминира 18-ата в схемата Алисън Риск (САЩ) с 6:3, 1:6, 6:4 след малко повече от час и половина игра.Австралийката пропиля ранен брейк аванс, но след това реализира ключов пробив в шестия гейм, за да вземе първия сет. Във втората част Риск доминираше и след две серии от по три гейма тя стигна до изравняване на резултата. Барти поведе с 4:1 в третия сет, но допусна да бъде застигната. При 5:4 тя все пак успя отново да пробие подаването на съперничката си и стигна до крайния успех.

