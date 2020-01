Зимни спортове Шифрин отвя конкуренцията за втори път в Банско 26 януари 2020 | 11:38 - Обновена 0



#FISAlpine World Cup #AlpineSkiing 2019-20 SuperG Women's #Bansko 26.01.2020 The Podium pic.twitter.com/yEfwxX95rZ — Mattu Sport (@MattuSport) January 26, 2020 Втора днес остана италианката Марта Басино, която се представи отлично и в трите старта в Банско. Тя даде време с 29 стотни от секундата по-слабо от това на Шифрин. Басино бе втора и в спускането вчера, а в първото спускане в петък завърши пета.





За място на подиума в днешното състезание се пребори и швейцарката Лара Гут-Бехрами. Тя финишира трета, на 70 стотни от победителката.

Нямаше късмет днес записалата отлични класирания в първите два дни в Банско Федерика Бриньоне. Италианката, която завърши съответно втора и трета в спусканията в петък и събота, днес стартира с №19 и застраши сериозно лидерската позиция на Шифрин.





Борещата се с всички сили за победата Бриньоне обаче допусна грешка към края, падна и не успя да завърши. Италианките като цяло нямаха ден днес, с изключение на Басино, тъй като Франческа Марсаля и Никол Делгадо също не финишираха, а победителката от събота Елена Куртони сега остана седма. Für die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin läuft es in Bansko wie am Schnürchen.



https://t.co/YAUXErKki7 #Skialpin #FISalpin #Bansko #SuperG pic.twitter.com/ENfxjZavCF — Sportschau (@sportschau) January 26, 2020 Шифрин постигна днес победа №66 за Световната купа в кариерата си. Тя вече има 4 победи в Супер-Г. Американката увеличи аванса си на върха в генералното класиране за Световната купа пред Бриньоне, като вече е с 1225 точки, а италианката остава с 855. Словачката Петра Влъхова е трета с 830 точки, а Марта Басино е четвърта с 620. Шифрин оглави и класирането за малката Световна купа в Супер-Г, като събра 186 точки. Втора е швейцарката Корин Сутер със 150, а трета е германката Виктория Ребенсбург със 148 точки.



