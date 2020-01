ММА Крис Сайборг нокаутира Джулия Бъд и пак е шампионка, но в Bellator (видео + снимки) 26 януари 2020 | 11:10 - Обновена 0



Тя се изправи срещу шампионката в категория перо Джулия Бъд в главната битка на Bellator 238, което се проведе преди малко в Калифорния.



Двете състезателки си спретнаха здрава битка, в която бразилката показа, че е по-добрата. .@CrisCyborg caps off her brilliant Bellator debut with a round 4 TKO! #Bellator238 pic.twitter.com/byDfekcas7 — DAZN USA (@DAZN_USA) January 26, 2020 Сайборг нараняваше Бъд със своите удари и двете влизаха често в клинч, където бразилката диктуваше темпото.

Cris Cyborg with the 4th Round KO win over Julia Budd to become the new Women’s Featherweight Champion. that punch to the body folded Budd. #Bellator238 pic.twitter.com/xALLrd1v5h — mma 21+ (@mma21plus) January 26, 2020

Срещата между двете продължи 4 рунда, в които Крис не даде никакъв шанс на своята опонентка и печелеше всеки рунд. В началото на 4-тия рунд Сайборг вдигна още повече оборотите и притисна Бъд с мощни удари.



Бразилката не показа никаква милост и удряше здраво, докато Бъд не падна на колене и рефера се намеси, за да я спаси.

#AndNew @CrisCyborg dethrones the champ.#Bellator238 pic.twitter.com/T0wcgPLCUo — Bellator MMA (@BellatorMMA) January 26, 2020





Тя навлиза в серия от 2 поредни победи и си пожела организацията да създаде турнир, за да се включи в него. Бъд от своя страна губи за първи път от 8 години и това е край на нейната серия от 11 поредни победи. Така с тази победа Крис печели титлата в категория перо на Bellator и вече има титли в Strikeforce, Invicta и UFC.Тя навлиза в серия от 2 поредни победи и си пожела организацията да създаде турнир, за да се включи в него. Бъд от своя страна губи за първи път от 8 години и това е край на нейната серия от 11 поредни победи.

