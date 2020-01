Отборът на Тихоокеанската дивизия спечели Мача на звездите в НХЛ

Well, Matthew Tkachuk (@TKACHUKycheese_) and Leon Draisaitl are making things happen out there. #NHLAllStar



: https://t.co/rSkaLswOxv @NHLonNBCSports

: https://t.co/6MkI69aK8P @Sportsnet pic.twitter.com/vIanR7DNV2