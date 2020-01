БГ Футбол Български футболист пя хит на Ед Шийрън, за да го приемат в “А” отбора (видео) 26 януари 2020 | 09:10 - Обновена 0



Българският футболен талант Преслав Боруков бе подложен на своеобразен X-Factor, за да бъде приет в мъжкия отбор на английския “Шефилд Уензди”. 19-годишният нападател за първи път попадна в групата на първия тим на “Уензди” за мача за купата на Англия срещу “Куинс Парк Рейнджърс”, спечелен от “Шефилд” с 2:1. Тимът на Преслав би в Лондон и се класира за петия кръг на надпреварата. Боруков не влезе в игра, но явно и това е само въпрос на време, а българинът винаги ще помни първото си попадане при мъжете. A place in the matchday squad for @PreslavBorukov tonight #swfcLIVE pic.twitter.com/3dTQarVe4x — Sheffield Wednesday (@swfc) January 24, 2020 В отбора на “кукумявките” имат традиция - ако младок попадне за първи път при мъжете, той трябва да премине през специално посвещаване. Като във филмите. В случая с “Шефилд Уензди” всеки новобранец трябва да изпее песен пред съотборниците си, за да бъде приет в съблекалнята. Преслав избра Thinking Out Loud на хитовия певец Ед Шийрън, който всъщност е и футболен фен, но на третодивизионния “Ипсуич”. Така с песен на британската поп звезда, автор на хитовата песен The A Team, българският футболист влезе в “А” отбора на “Шефилд”. Преди мача с КПР в хотела на “Уензди” се състоя и посвещаването на Боруков. По време на вечеря той трябваше да стъпи върху стол в средата на масата и да запее. Българинът извади телефона си, за да следи текста, и се захвана с “музикалния приемен изпит”, докато съотборниците му се заливаха от смях. I am happy to announce that Bulgaria has a new professional football player in England I have just signed my first professional contract with Sheffield Wednesday for 2 years which makes me the first Bulgarian professional player in the history of the club pic.twitter.com/v5iaImhIAH — Preslav Borukov (@PreslavBorukov) June 25, 2018 От щаба на “Шефилд” заснеха видео, което създаде още много емоции след качването в ютюб. “Е, това изпълнение едва ли ще впечатли съдиите в X-Factor, но със сигурност разсмя съотборниците му”, написа изданието sheffieldwednesday.news по повод на певческите умения на Преслав Боруков. Но все пак българинът, който през април ще навърши 20 години, изпълни забавното условие за прием в мъжкия тим и след футболно-музикалния X-Factor сега е в очакване на чисто футболните изпитания в мъжкия футбол в Англия.



Преслав Боруков е роден на 23 април 2000 г. Той е един от големите таланти в школата на “Левски”. На 16 г. преминава в “Уензди”, а на 18 подписва първия си професионален договор с клуба, който е до лятото на 2020 г.



